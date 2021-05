Restaurants, Homeoffice, Veranstaltungen - So stehen die Chancen für weitere Corona-Lockerungen des Bundesrats

Der Bundesrat wird am Mittwoch über weitere Corona-Entscheide diskutieren.

Die Öffnungsschritte, die der Bundesrat auf den 19. April hin beschlossen hatte, beeinflussten die epidemiologische Lage kaum negativ. Die wissenschaftliche Taskforce schreibt in ihrer neusten Beurteilung vom Dienstag: «Insgesamt deuten alle Indikatoren auf eine rückläufige Epidemie hin.» Die dritte Welle scheint gebrochen.

An der Sitzung vom Mittwoch diskutiert der Bundesrat erneut über den Fahrplan. Andreas Widmer, Infektiologe und Präsident des nationalen Zentrums für Infektionskontrolle Swissnoso, schätzt ein, wie wahrscheinlich es ist, dass der Bundesrat in den folgenden Bereichen weitere Lockerungen ankündigt.

Öffnung der Innenräume von Restaurants – wahrscheinlich

Alain Berset plant gemäss Medienberichten, die Restaurants Ende Monat wieder zu öffnen. Für Andreas Widmer fehlt für eine frühere Öffnung noch ein entscheidender Aspekt in den Schutzkonzepten: «Den Wirten muss klar kommuniziert werden, wie oft und wie lange sie in nicht klimatisierten Räumen lüften müssen. Dazu würden sich etwa Co2-Anzeigegeräte in den Innenräumen der Restaurants eignen. Solche Geräte zeigen mit einem einfachen Ampelsystem, wann gelüftet werden soll.» Eine Öffnung der Restaurants Ende Monat hält Widmer für wahrscheinlich.