Fast ohne Einschränkungen leben die Menschen in Weissrussland, die Kubaner haben es besonders streng.

Die Universität Oxford veröffentlichte auf der Website Ourworldindata.org eine interaktive Karte, mit der sie die Corona-Beschränkungen weltweit visualisiert. Beim sogenannten Government Stringency Index (übersetzt Regierungs-Strenge-Index) werden die verschiedene n Faktoren berechnet, die zu einem eher lockeren oder eine m eher strengeren Shutdown führen. So spielen etwa Quarantäneverordnungen, Grenz-, Schul- und Geschäftsschliessungen, Verbot öffentlicher Veranstaltungen, Kontaktbeschränkungen oder Reiseverbote eine Rolle.

Mit 60.19 von 100 Punkten gehört die Schweiz zu den neun Ländern in Europa, die einen mittelstrengen Shutdown haben. Mit von der Partie sind Frankreich, Belgien, Albanien und der Kosovo sowie Litauen, Dänemark, Schweden und die Tschechische Republik.

Locker in Weissrussland, am strengsten auf Kuba

An der Spitze des europäischen Rankings liegt Irland, dessen Shutdown mit 87.96 Punkten bewertet wurde. Darauf folgt Grossbritannien mit 86.11 Punkten, vor Portugal mit einem Score von 84 . 26. Auch der aktuelle Shutdown in Deutschland zählt mit 83 . 33 Punkten zu den härtesten in Europa.