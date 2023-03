Waffenlieferungen: So steht die Schweiz zu Waffen für die Ukraine

So stehen junge Menschen zu Waffenlieferungen in die Ukraine.

Relativ einig sind sich die Schweizerinnen und Schweizer in der Frage, ob die Neutralität der Schweiz noch Zukunft hat.

Eine aktuelle Befragung von 20 Minuten und Tamedia zeigt: Die Frage, ob Schweizer Waffen in der Ukraine landen sollen, spaltet die Schweiz.

Soll die Schweiz die Ukraine unterstützen, indem sie die Ausfuhr von Schweizer Waffen und Munition erlaubt, die heute schon in ausländischem Besitz sind? Genau die Hälfte der rund 28’000 befragten Schweizerinnen und Schweizer beantwortete diese Frage in der Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia (siehe unten) mit «Ja» oder «Eher ja».

Klare Ablehnung erfahren Waffenlieferungen in die Ukraine nur von Wählerinnen und Wählern der SVP: 71 Prozent der befragten SVP-Wählenden lehnen Waffenlieferungen in die Ukraine ab. Auch beim Alter gibt es klare Unterschiede: Menschen ab 65 sind tendenziell eher dafür (65 Prozent “Ja” oder “eher ja”, dass die Schweiz, Lieferungen von Schweizer Waffen, die schon im Besitz anderer Länder sind, an die Ukraine zulässt. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es nur 36 Prozent.