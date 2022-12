Diese Prinzessinnen suchen noch nach der grossen Liebe

1 / 6 Prinzessin Leonor von Spanien (17) soll sich im Internat verknallt haben. IMAGO/PPE Sie soll einen deutschen Millionärssohn daten – ob das unter erhöhtem Personenschutz noch romantisch ist? IMAGO/ANP Über das Liebesleben von Amalias Schwestern Ariane (links) und Alexia (rechts) ist nichts bekannt. Gut möglich also, dass die beiden Prinzessinnen noch nicht vergeben sind. IMAGO/Bruno Press

Darum gehts Abgesehen von Herzogin Meghan (41) würde sich wohl so manch einer oder manch eine gern in eine adlige Familie einheiraten.

Nebst einigen jungen Prinzen gibt es auch die eine oder andere nicht liierte Prinzessin auf dem Single-Markt.

Hier eine Übersicht.

Übrigens: Solltest du eher oder auch an Prinzen und deren Zivilstand interessiert sein – alle Infos dazu gibt es hier. Aber jetzt zu den weiblichen Royals und ihren Liebeleien.

Prinzessin Leonor von Spanien (17)

Seit einigen Monaten kursieren Liebesgerüchte um die spanische Prinzessin. Sie soll sich im UWC Atlantic College in Wales in einen Mitschüler verliebt haben. Das spanische Magazin «Lecturas» schrieb etwa, Leonors angeblicher Freund sei «gross, schlank und sehr gut aussehend». Zudem soll er ein Jahr älter als die Kronprinzessin sein. Angeblich war der mysteriöse Unbekannte auch Leonoras Plus-Eins auf der Geburtstagsparty ihrer Grossmutter. Ein offizielles Statement zur Liaison der ältesten Tochter von Königin Letizia (50) und König Felipe (54) gibt es bis heute allerdings nicht. Auch zu Schwesterchen Sofia gibt es aktuell noch keinen Love-Gossip – so ist die Prinzessin vergangenen April auch erst 15 Jahre alt geworden.

Prinzessin Amalia der Niederlande (19)

Am 7. Dezember hat die Tochter von Willem-Alexander (55) und Máxima der Niederlande (51) ihren 19. Geburtstag gefeiert. Das unbeschwerte Leben einer jungen Frau führt sie derzeit aber nicht. Die Thronfolgerin soll ins Visier der berüchtigten «Mocro Maffia» geraten sein und steht daher unter verschärftem Personenschutz. Gibt es da überhaupt eine Chance für die Liebe? Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass die Prinzessin einen Millionärssohn aus Deutschland daten soll. Ob die junge Liebe bis dato angehalten hat, ist unbekannt. Auch das Liebesleben von Amalias Schwestern Ariane (15) und Alexia (17) ist streng geheim. Gut möglich, dass die beiden Prinzessinnen noch nicht vergeben sind.

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark (26)

Diese Geschichte läuft schon etwas länger: So sollen Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark und der britische Millionärssohn Peregrine Pearson (28) bereits seit 2018 zusammen durchs Leben gehen. 2020 gingen sie erstmals mit gemeinsamen Ferienfotos auf der griechischen Insel Spetses an die Öffentlichkeit. Könnte bald der nächste Schritt folgen und die Hochzeitsglocken läuten? Für einen Follower scheint der Fall klar, er schreibt in den Kommentaren: «Ich wünsche euch eine gesegnete Ehe und all das Glück dieser Welt.»

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (18)

Auch um Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ranken sich schon seit langem Liebesgerüchte. Seit Monaten wird in norwegischen Medien gemunkelt, dass die Thronfolgerin liiert ist – und zwar mit Magnus Heien Haugstad. Der 22-Jährige soll am 17. Juni 2022 zu Ehren des 18. Geburtstags der Thronfolgerin ans Galadinner im Osloer Schloss gekommen sein. Laut der norwegischen Zeitung «Se og Hør» befinden sich die beiden schon lange in einer Beziehung. Hofinformationschefin Guri Varpe liess allerdings gegenüber dem Blatt verlauten: «Wir kommentieren die Privatsphäre der königlichen Familie nicht.»

Prinzessin Iman bint Abdullah von Jordanien (26)

Auch hier ist der Zug für alle, die eine Adelige ehelichen wollen, abgefahren – Prinzessin Iman bint Abdullah von Jordanien (26) hat sich im Juli 2022 mit Jameel Alexander Thermiotis (28) verlobt. Der gebürtige Venezolaner entstammt einer wohlhabenden Familie und wohnt in New York, wo er eine Risikogesellschaft leitet. Laut dem Magazin «Grazia» waren Iman und Jameel drei Jahre zusammen, bevor er ihr die Frage aller Fragen stellte. Imans Familie zeigte sich begeistert über die Verlobungsnews. Königin Rania von Jordanien und Imans Bruder, Al Hussein bin Abdullah II., wünschten den beiden ein Leben voller «Glück, Liebe und Lachen».