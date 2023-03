Asylsituation: «Wir wollen keinen zweiten Fall Windisch»

Jörg Kündig, Präsident des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich, übernimmt das Wort. «Wir sind von der Erhöhung der Aufnahmequote von 0.9 auf 1.3 Prozent nicht begeistert.» Während vorhin pro Tausend Personen in einer Gemeinde 9 Personen aufgenommen werden mussten, seien es mit der neuen Regel 13. «Das sind über 40 Prozent mehr.» Und das in einer Situation, wo die Unterbringung von Geflüchteten sehr schwierig ist, sagt Kündig. «Viele Gemeinden sind am Anschlag und suchen händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten.»