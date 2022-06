Reunion-Folge : So steht es um die Liebe von Bachelorette Yuliya und ihrem Yuri

Im paradiesischen Thailand gestanden die beiden, verliebt zu sein. Doch konnte ihre Liebe abseits der Kameras bestehen? In der Reunion-Folge verraten sie es Ex-Bachelor Rafael Beutl.

Denn Schmetterlinge im Bauch haben die Bachelorette- und Bachelor-Paare am Ende ja alle. Die Frage ist aber: Haben die Falter den Weg auch in die Schweiz gefunden? Oder Klartext gefragt: Sind die Protagonisten auch noch ein Paar, nachdem die Kameras am Strand ausgeschaltet wurden? Der Mann für die wichtigen Fragen ist seit Jahren Ex-Bachelor Rafael Beutl (36). Am Montagabend stellte er sie wieder in der Reunion-Show.