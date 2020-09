In den letzten zwei Jahren sind Zehntausende Fische im Blausee gestorben. Der Grund: kontaminierter Altschotter aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel, der bis Mitte Juni 2020 in einer Kiesgrube beim Blausee abgelagert wurde. Laut den Betreibern der Fischzucht seien wegen der illegalen Aktivitäten krebserregende Giftstoffe im Grundwasser versickert. Wie die Besitzer des Blausees mitteilten, haben sie mittlerweile Strafanzeige eingereicht. Neben der Gewässerverunreinigung geht es um die Verunreinigung von Trinkwasser und Vergehen gegen den Umweltschutz. Der Fall liege nun in den Händen der Staatsanwaltschaft.

Stefan Linder von der Blausee AG sagte an einer Medienkonferenz am Donnerstag, dass es klar sei, dass krebserregende Stoffe im Umlauf seien. Man habe «ganz erschreckende» Wasserproben aus dem Steinbruch genommen. Messungen im Kieswerk hätten eine 424'000-fache Überschreitung des Grenzwerts bei den sogenannten PAK – polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe – ergeben. Einige von ihnen sind krebserregend. «Wir die Blausee AG haben ganz grosse Sorge um den Gesundheitszustand der Talbevölkerung», sagt Linder gegenüber 20 Minuten. Nicht zuletzt, weil man wisse, dass in Frutigen und in Reichenbach Grundwasser als Trinkwasser genutzt werde.