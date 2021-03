Der Bundesrat verzichtet am Freitag grösstenteils darauf, die Corona-Massnahmen weiter zu lockern. Wie managen unsere Nachbarländer die Pandemie? Der Überblick.

Schweiz im Vergleich : So stehts um die Corona-Regeln in unseren Nachbarländern

1 / 5 Paris ist ab Samstag wieder im Lockdown. Getty Images Für 16 Gebiete innerhalb Frankreichs wurden strenge Massnahmen beschlossen. Getty Images In Deutschland haben je nach Inzidenz in den einzelnen Bundesländern die Läden wieder offen. AFP

Darum gehts Der Bundesrat hat am Freitag die Corona-Massnahmen nur minimal gelockert.

Unsere Nachbarländer lockern nicht, sie verschärfen: In Frankreich gilt ab morgen ein Lockdown für 16 Gebiete inklusive Paris.

Italien setzt auf ein Ampelsystem. Je nach Fallzahlen gilt eine rigide Ausgangssperre.

Alle Massnahmen unserer Nachbarländer findest du im Überblick.

Nichts wurde aus den von vielen erhofften Lockerungen: Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, grösstenteils auf Öffnungsschritte zu verzichten. Einzig die 5er-Regel in Innenräumen fällt: Ab dem 22. März dürfen sich dort wieder maximal zehn Personen treffen.

Das bedeutet gleichzeitig: Restaurants, Kinos, Theater und Fitnessstudios bleiben weiterhin geschlossen. Insbesondere Gastrosuisse hat kein Verständnis dafür. Der Bundesrat rechtfertigt seine Zurückhaltung unter anderem mit der Situation im Ausland: «Auch in sämtlichen Nachbarländern steigen die Zahlen, obwohl dort die Massnahmen zum Teil deutlich strenger sind als in der Schweiz.»

Wie handhaben unsere Nachbarländer die Corona-Pandemie? Was gilt in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien? Wir verschaffen dir den Überblick.

Deutschland

Anfang März hat sich die deutsche Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der einzelnen Bundesländer auf eine Öffnungsstrategie verständigt. Sie sieht Lockerungen in fünf Schritten vor. Seit dem 1. März sind Schulen, Kitas und Coiffure-Salons wieder offen, seit dem 8. März auch Buchhandlungen, Blumenmärkte und Gartencenter. Je nach 7-Tages-Inzidenz sind auch die Geschäfte, Museen und Zoos schon wieder geöffnet, bei einer Inzidenz unter 50 regulär, bei einer bis 100 nur bei vorheriger Terminvereinbarung.

Der nächste Lockerungsschritt soll auf 22. März in Kraft treten. Bei stabiler Inzidenz unter 50 dürfte dann die Aussengastronomie wieder möglich sein . Der letzte Lockerungsschritt sähe auf Anfang April bei einer Inzidenz unter 50 die Erlaubnis von Freizeitveranstaltungen bis 50 Personen vor – in Kinos, Theater und Konzertsälen. Angela Merkel hat am Freitag aber bereits angekündigt, die Notbremse ziehen zu wollen.

Österreich

In Österreich ist die mittlerweile 4. Corona-Schutzverordnung in Kraft. Sie sieht eine Ausgangssperre zwischen 20 bis 6 Uhr vor. Geschäfte und Dienstleistungen sind bis 19 Uhr geöffnet. Zum Coiffeur oder in die Pedicure darf nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der weniger als 48 Stunden alt ist.

Restaurants sind in ganz Österreich geschlossen, wobei zwischen 6 und 19 Uhr Take Away möglich ist. Museen, Bibliotheken, Zoos und botanische Gärten sind geöffnet. Es gilt dabei die Regelung, dass pro Person 20 m² Fläche zur Verfügung stehen müssen. Auch die Skilifte und Sesselbahnen sind offen.

Frankreich

Am Donnerstag hat Frankreich einen rigiden Lockdown für 16 Gebiete, darunter auch die Hauptstadt Paris, beschlossen. Alle Geschäfte ausser die des täglichen Bedarfs müssen ab Samstag schliessen, dazu werden interregionale Reisen verboten. Französinnen und Franzosen in den betreffenden Gebieten dürfen sich nur noch innerhalb eines Radius von 10 Kilometern von ihrem Wohnort bewegen.

Dazu empfiehlt die Regierung, sich mit nicht mehr als sechs Personen zu treffen. Auch wird den Arbeitgebern ans Herz gelegt, den Angestellten an mindestens vier von fünf Arbeitstagen Homeoffice zu ermöglichen. Vom neuerlichen Lockdown sind ungefähr 30 Prozent der 67 Millionen Franzosen und Französinnen betroffen. Für ganz Frankreich gilt eine Ausgangssperre zwischen 18 und 6 Uhr, ab Samstag dann zwischen 19 und 6 Uhr.

Aus Angst vor dem dritten Lockdown kam es am Freitag in Paris zu einem riesigen Verkehrschaos. Die Menschen versuchten vor dem am Samstag in Kraft tretenden einmonatigen Lockdown zu fliehen. Es bildeten sich Staus auf einer Gesamtlänge von 350 Kilometern.

Italien

Italien hat seine Provinzen mit einem Ampelsystem in verschiedene Kategorien unterteilt (Rot, Orange, Gelb, Weiss). Je nach Fallzahlen und eingeteilter Kategorie gelten dabei ab dem 15. März unterschiedliche Bestimmungen. Für Gebiete in der roten Zone (aktuell 11 Provinzen) gilt ein strenger Lockdown.

Bis auf Läden des täglichen Bedarfes ist alles geschlossen, ohne dringlichen Grund darf zudem kein Italiener und keine Italienerin mehr die eigenen vier Wände verlassen. In der orangen Zone ist die Ausgangssperre weniger strikt, gilt aber immer noch zwischen 22 und 5 Uhr morgens.

Wer sich dann auf der Strasse aufhält, braucht ein spezielles Attest. Restaurants, Läden, Museen und Kinos sind auch in der orangen Zone geschlossen. In die orange und gelbe Zone fallen zurzeit 9 Regionen, wobei aktuell kein Unterschied zwischen den beiden Zonen gemacht wird. Für die Osterfeiertage entschied die Regierung von Mario Draghi bereits jetzt, alle Regionen als rote Zonen einzustufen.

Die Mittelmeerinsel Sardinien ist die einzige Region Italiens, die weiss ist. Hier sind bis auf die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen alle Corona-Massnahmen ausser Kraft gesetzt.