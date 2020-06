Überfüllte Busse, kaum Masken

«So steuern wir direkt auf eine zweite Welle zu»

Die vielen Ausflügler am Pfingstwochenende sorgten für stark überlastete Postautos. Abstand zu halten war unmöglich. Dennoch wurden kaum Masken getragen.

… und in die Berge (Bild: Gantrisch).

Viele zog es an die Seen … (Bild: Bielersee)

Das sonnige Pfingstwochenende lockte die Schweizerinnen und Schweizer in Scharen nach draussen. Besonders beliebt waren Ausflugsziele in den Bergen, was mancherorts zu gesperrten und verstopften Strassen führte.