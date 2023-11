So stieg Jörg Bucherer vom Rolex-Lehrling zum Uhrenkönig auf

Das ist Carl F. Bucherer

Carl Friedrich Bucherer gründete die Firma im 19. Jahrhundert mit seiner Frau. Einer ihrer Söhne war Uhrmacher, der andere Goldschmied, das war der Grundstein für den weltgrössten Uhren- und Schmuckhändler. Bucherer verfügt über 36 Standorte in Europa, davon 17 in der Schweiz etwa an der Bahnhofstrasse in Zürich. 32 weitere Geschäfte sind in den USA. Die Firma publiziert keine Geschäftszahlen, der Umsatz wird laut «Handelszeitung» aber auf bis zu zwei Milliarden Franken geschätzt.