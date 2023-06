Polit-Party bei Traumwetter: So stimmen sich die Parteien auf heissen Wahlherbst ein

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die Schweizer Polit-Prominenz bereist auf ihren Fraktionsausflügen die Schweiz. In lockerer Atmosphäre stellen sich die Parteien bei Traumwetter auf einen heissen Wahlherbst ein.

20 Minuten berichtet von allen sechs Polit-Reisli. Während es die SVP ins Glarnerland zieht, verschiebt sich die SP in den Kanton Neuenburg. Die Mitte degustiert Wein im Wallis, die FDP gönnt sich ein Orgelkonzert in Grenchen und die Grünen reisen in den Aargau. Die GLP macht derweil Zürich für einen Tag zur Hauptstadt.