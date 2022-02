Wahlen 2022: Die Abstimmungsresultate nach Gemeinde auf einen Blick

Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien: Bundesrat und Parlament wollen mit mehreren Gesetzesänderungen (Medienpaket) den Medien in der Schweiz aus der finanziellen Krise helfen. Bürgerliche sehen die Unabhängigkeit der Medien gefährdet und haben gegen die Vorlage das Referendum ergriffen.

Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»: Die Initiative fordert ein Tabakwerbeverbot an Orte, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sind.

Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot»: Die Initiative will die Forschung an Tier und Mensch fundamental verändern. Tierversuche wären verboten, ebenso die Forschung am Menschen. Bundesrat, Parlament und alle grossen Parteien lehnen die Initiative ab. Im Parlament bekam das Volksbegehren keine Stimme.