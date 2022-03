Pearlcore: So stylst du Perlen modern

Givenchy und Pinterest prophezeien Perlen-Trend

Nicht nur an Männerhälsen, sondern auch auf dem Runway sind Perlen für die kommende Zeit ein Thema. Matthew Williams, Creative Director von Givenchy, liess sich für seine Herbst- und Wintershow an der Paris Fashion Week von Holly Golightlys «Breakfast at Tiffanys»-Look inspirieren. Der Kreativchef des französischen Modehauses präsentierte seine Version von Perlenlooks für 2022 als eine maximalistische Vision.