Screentime : So süchtig sind wir nach Netflix und Co.

2,8 Millionen Schweizer und Schweizerinnen schauen Netflix. Streaming-Dienste sind beliebt, aber können auch gefährlich sein. Binge-Watching ist der Fachbegriff, wenn man einfach nicht mehr aufhören möchte, Serien zu schauen. Gerade Jugendliche gehören zu den gefährdeten Gruppen, die anfällig für die Sucht sind.

2,8 Millionen User und Userinnen hatte Netflix letztes Jahr in der Schweiz, darunter auch viele Minderjährige. Netflix wird von den befragten Jugendlichen als eher harmlos gesehen: «Netflix ist nicht so schlimm, das ist ja nur eine Plattform wo du Filme und Serien schauen kannst.» meint Elias. Aber das Suchtpotential wird erkannt: «Es ist schon nicht so gut, auch bei anderen Apps ist es so, wenn man es zu viel macht, muss man aufpassen. Ich selber muss schauen, dass ich nicht zu viel auf den Apps bin. Ob Instagram oder Snapchat und das ist bei Netflix nicht anders.» sagt Manuel in der Strassenumfrage.