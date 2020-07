Walter-Zoo Gossau SG

So süss erkunden die Löwenbabys ihr neues Zuhause

Seit knapp drei Monaten leben im Walter-Zoo in Gossau SG zwei Berberlöwenbabys. Nun dürfen die Jungtiere auch die Aussenanlage unsicher machen. Dabei spielen sie auch Katz und Maus mit ihrer Mutter.

Die Berberlöwin Lin hat am 29. April 2020 im Gossauer Walter-Zoo zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Am Donnerstag wurden die beiden Schnüggel den Medien vorgestellt. Termine mit Zootieren sind eine Glückssache, da sie sich oft nicht an den vorgegebenen Zeitplan halten und sich teils gar nicht zeigen. Nicht so am Donnerstag. Sobald die Kameras beim Aussichtspunkt positioniert waren, präsentierten sich die bald drei Monate alten Wildkatzen (siehe Video oben). Die beiden Babys tollten herum und versuchten auch mal, Spatzen zu jagen, und lieferten sich kleine Balgereien. «Dass man die Tiere so in Action sieht, ist ein Glücksfall. Denn die Tiere schlafen den grössten Teil des Tages», sagt Karin Federer, Direktorin des Zoos. Die Jungtiere schlafen gerne mal 20 Stunden pro Tag.