Walter Zoo

So süss sind die frisch geschlüpften Flamingo-Küken

Seit dem 12. Juni kann sich der Walter-Zoo in Gossau SG über Flamingo-Küken freuen. Und es kommen noch mehr dazu. Die Baby-Vögel sind bei den Besuchern beliebt – so auch die Berberlöwen-Babys.

Die Rosa Farbe nehmen die Vögel erst im Laufe der Zeit an. Das liege an den Algen und Krebstieren, die die Flamingos zu sich nehmen.

Am 12. Juni ist das erste Flamingo-Küken im Walter-Zoo in Gossau SG auf die Welt gekommen.

Im Walter-Zoo in Gossau SG gibt es Flamingo-Zuwachs. Am 12. Juni ist das erste Flamingo-Küken geschlüpft. Seit da seien bereits 5 weitere Jungtiere auf die Welt gekommen, sagt eine Mitarbeiterin des Walter-Zoos. « Dieses Jahr haben die Flamingos auf der anderen Insel ihrer Anlage gebrütet als in den letzten Jahren» , erzählt sie. Das liege wahrscheinlich daran, dass es auf dieser Insel sonniger sei. Wie viele Küken noch schlüpfen werden, sei ungewiss. Es seien manchmal auch solche Küken dabei, die dann doch nicht schlüpfen.