Tierische Polizei: So herzig sind die neuen Diensthunde der Luzerner Polizei

Das ist Arco, ein 13 Wochen alter Belgischer Schäferhundwelpe (Malinois) in Ausbildung bei der Luzerner Polizei.

«Neuzuwachs in unserem Korps. Gleich vier Welpen und Junghunde verstärken seit den letzten Wochen beziehungsweise Monaten unser Hundewesen», schreibt die Luzerner Polizei auf Instagram unter die Bilder von vier süssen Welpen. Die ältesten dieser kleinen Hunde sind acht Monate alt, während der jüngste gerade einmal 13 Wochen alt ist.

«Um die Ausbildung zu beginnen, müssen die Welpen mindestens zehn Wochen alt sein. Sehr wichtig in dieser ersten Phase ist die Bindung Mensch-Hund. Dabei wird mit dem Welpen viel gespielt, um das Vertrauen zu seinem Begleiter zu stärken», sagt Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, über die süssen Welpen .

Kontakt zwischen Mensch und Tier ist sehr wichtig

Bertschi sagt, dass das Spielen aber nicht den einzigen wichtigen Teil der Ausbildung der jungen Polizeihunde darstelle, sondern dass auch der Sozialkontakt zwischen ihnen und anderen Tieren und Menschen unverzichtbar sei. «Auch wird der Welpe mit den verschiedenen Umwelteinflüssen wie Strassenverkehr, Bodenbeschaffenheiten und Geräuschen konfrontiert. Praktisch zeitgleich beginnen wir mit den Hunden den Fährtenaufbau. Das heisst, wir zeigen ihnen, wie sie später einmal eine menschliche Spur verfolgen können», so Bertschi weiter.

Der Sprecher weist auch darauf hin, dass die Führigkeit und Kontrollierbarkeit in keinem Training der Hunde fehlen dürfen. Denn schon der kleine Welpe muss lernen, was mit «Sitz», «Platz» oder «Warten» gemeint ist.

Vorliebe für Belgische und Deutsche Schäferhunde, mit einigen Ausnahmen

Vor allem Schutzhunderassen wie der Deutsche und der Belgische Schäferhund, Rottweiler und Dobermann eignen sich für die Ausbildung zum Polizeihund. «Im Spürhundebereich setzen wir in erster Linie den Labrador Retriever für die Suche nach Betäubungsmittel und Notengeld ein. In der Sparte der Personensuche kommen bei uns Jagdhunderassen wie der Cocker Spaniel zum Einsatz», so Bertschi weiter.