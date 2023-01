So teuer ist es in der Schweiz, ein Gamer zu sein

Günstige Schweiz : So viel müssen Menschen in 50 Ländern für einen Gamer-PC ausgeben

Darum gehts Wer einen Gamer-PC zusammenbauen will, bezahlt für die Hardware in Polen am wenigsten.

Berücksichtigt man den Durchschnittslohn, liegt die Schweiz hingegen auf Platz eins.

Wer in Argentinien oder Pakistan lebt, muss für den PC über zehn Monatslöhne ausgeben.

1595 Franken – so viel kostet es in der Schweiz, wenn man Computerkomponenten kauft, um einen durchschnittlichen Gamer-PC zusammenzustellen. Dieser basiert in der Analyse der Gutschein-Plattform Picodi.com auf der beliebtesten Hardware, die Zocker in Valves Gaming-App Steam verwenden.

Im Ranking mit 50 Ländern holt sich die Schweiz den ersten Platz, wenn man die Kosten ins Verhältnis zum Durchschnittslohn stellt. Dieser liegt bei 5379 Franken. Menschen in der Schweiz geben für den PC also rund 30 Prozent ihres Monatslohns aus. In Argentinien geht dafür das 12,4-fache drauf, in Pakistan das 10,4-fache.

Hier das ganze Ranking:

So viel Geld müssen Menschen in 50 verschiedenen Ländern ausgeben, um einen durchschnittlichen Gamer-PC zu kaufen. Picodi.com

Die Beispiel-Konfiguration sieht folgende Ausgaben vor:

Hauptplatine: 118 Franken

Hexa-Core-Prozessor: 199 Franken

Grafikkarte: 418 Franken (RTX 3060)

RAM: 71 Franken (16 GB)

Stromversorgung: 84 Franken

Festplatte: 76 Franken (1 TB)

Gehäuse: 117 Franken

Gaming-Maus: 52 Franken

Tastatur: 75 Franken

Headset: 62 Franken

24-Zoll-Monitor: 163 Franken

Windows-Lizenz: 160 Franken

Wenn man davon ausgehe, dass der durchschnittliche Gamer pro Monat ein Spiel kaufe, koste das Hobby im Jahresdurchschnitt weitere 816 Franken, schreibt Picodi.com.

Schlusslicht Argentinien

In Argentinien kostet der PC umgerechnet rund 4150 Euro, in Indien 2897 Euro, in Brasilien 2858 Euro. Am günstigsten ist er laut Picodo.com in Polen (1516 Euro), Deutschland (1521 Euro) und den USA (1531 Euro).

Beim Preisvergleich mit dem Nettolohn schneiden auch die USA (40 Prozent des Monatslohns) und Australien (ebenfalls 40 Prozent) gut ab. Teuer ist der PC für Menschen, die in Indonesien (870 Prozent), Kolumbien (800 Prozent), Brasilien (630 Prozent), in der Ukraine (630 Prozent) und in Peru (620 Prozent) leben.

Darum sind Elektronik und IT in der Schweiz günstig Laut Apple-Experte Röbi Weiss sind Elektronik- und IT-Produkte in der Schweiz fast immer günstiger als im Rest von Europa. So gibt es zum Beispiel das iPhone 14 in Europa nirgends günstiger als in der Schweiz. Das liege nicht nur am starken Franken. Denn die Schweiz gelte auch als Testland: Firmen experimentierten oft mit den Preisen und passten dann ihre Strategie für Europa an. René Schneider vom Apple-Partner DQ Solutions ergänzt, dass die Konkurrenz in der Schweiz härter sei als zum Beispiel in Deutschland und Österreich, was die Preise von Elektronik- und IT-Produkten nach unten treibe. Im Gegensatz zu typischen Konsumgütern wie Getränken, Zeitungen oder Waschmittel, die hierzulande oft deutlich teurer seien als im EU-Raum.