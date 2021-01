Schneedruckschäden sind abgedeckt – Dachlawinen nicht

Die Schäden durch die vielen Schneemassen kosten schnell mehrere tausend Franken. Doch die Betroffenen können aufatmen. Sachschäden verursacht durch Schneedruck sind durch die Elementarschadenversicherungen abgedeckt, also über die Gebäude-, die Unternehmenssach- oder die Teilkaskoversicherung, wie eine Sprecherin von Axa Winterthur sagt. Dazu gehören laut Helvetia Schäden am Gebäude und an Fahrzeugen. Nicht über die Elementarschadendeckung versichert sind allerdings Schäden durch Schneerutsch von Dächern, die laut Baloise-Versicherungen individuell zu beurteilen sind. Zudem braucht es eine separate Versicherung für Schäden an der Umgebung wie Bäumen, Zäunen oder Sträuchern.