Europa: Campingplätze in der Schweiz am teuersten

Auch in Kroatien ist die Nachfrage nach einem schönen Campingplatz gross, wie hier in Krk. Die Preise sind dementsprechend hoch – Kroatien ist das drittteuerste Camping-Land Europas.

«Italien sehen und campen» – oder so ähnlich. Im europäische Vergleich gehören die Campingplätze des Mittelmeer-Lands aber definitiv zu den teureren. An den Gardasee (im Bild) zieht es besonders viele Outdoor-Fans.

Die Schweiz ist nicht zuletzt wegen ihrer vielen Seen als Camping-Destination sehr beliebt – sie ist aber auch die teuerste. Im Bild: Der Campingplatz am Murtensee.

Am günstigsten kommt man im Osten Europas weg, am teuersten ist es in der Schweiz und den südeuropäischen Staaten.

Für viele Menschen ist es ein Symbol von Freiheit: Camping! Man fährt mit seinem eigenen Camper los und übernachtet auf einem Campingplatz, dort wo es einem gerade am Besten gefällt. Sei dies an der Adriaküste in Kroatien, in den Schweizer Alpen oder an einem wunderschönen Fjord in Skandinavien.