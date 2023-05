12. September: So teuer wäre ein neuer Nationalfeiertag für die Schweiz

In einer Motion wird ein neuer Feiertag für die Schweiz gefordert – der 12. September soll es sein, jenes Datum, an welchem die moderne Bundesverfassung von 1848 eingeführt wurde. Der Nationalrat hat diese Woche bereits zugestimmt .

Wer davon profitiert und wer nicht

Doch die Rechnung nach «Milchbüchlein» ist wenig zuverlässig, da viele Betriebe vor oder nach dem neuen Feiertag etwas mehr oder intensiver arbeiten. Zwei Ökonomen analysierten zwischen 2000 und 2019 deshalb Daten von über 200 Ländern. So kommen sie gemäss der NZZ auf die Schätzung, dass nach der theoretischen Rechnung nur etwa 20 Prozent des Verlustes anfällt. Also in Bezug auf die Schweiz etwa 0,1 Prozent, was knapp 800 Millionen Franken pro Jahr ausmacht. Da der neue Feiertag nur in fünf von sieben Jahren auf einen «echten» Werktag fiele, lägen die jährlichen Kosten im langfristigen Mittel eher bei etwa 600 Millionen Franken.