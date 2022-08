Benjamin Mendy: So tickt der ManCity-Star, der Frauen in Panikräumen vergewaltigt haben soll

Mendy war in der französischen Nationalmannschaft nie ein Star, war nur Mitläufer (zehn Länderspiele). Nichtsdestotrotz gilt er nach dem Triumph von Les Bleus 2018 als Weltmeister, obwohl er in nur einem Spiel zum Einsatz gekommen war. Weltmeisterlich soll er sich vor allem in der Kabine gezeigt haben, er soll der Stimmungsmacher gewesen sein. Als er 2017 von der AS Monaco zu Manchester City wechselte, galt er mit der Ablösesumme von 56 Millionen Franken als teuerster Verteidiger der Welt. Diverse Verletzungen warfen den französisch-senegalesischen Doppelbürger jedoch immer wieder zurück. Aber er war berühmt und hatte Geld.