Der portugiesische Top-Banker soll Ende April an der Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen werden. Es ist eine externe Lösung. Horta-Osório kommt von der britischen Lloyd-Bank, die er aus den roten Zahlen in die Profitabilität brachte.

Am Dienstag gab die Grossbank bekannt, dass sie ihren Aktionären an der Generalversammlung Ende April den 56-jährigen Horta-Osório, Chef der britischen Lloyds-Bank, zu ihrem Verwaltungsratspräsidenten vorschlagen will. Er wird in der Londoner City wie Landsmann und Fussballcoach José Mourinho «The Special One» gennant.