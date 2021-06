5 Facts zu «Bienchen» : So tickt die 49 Jahre jüngere Freundin von Richard Lugner

Darum gehts Richard Lugner ist mal wieder neu verliebt – diesmal in die 49 Jahre jüngere Simone Reiländer.

Wie alle seine Partnerinnen, wir erinnern uns etwa an Mausi, Kolibri und Zebra zurück, hat auch sie bereits einen tierischen Kosenamen bekommen.

Was die Neue des Multimillionärs von Beruf macht und vier weitere Facts gibt es im Artikel unten.

Baulöwe und prominenter Wiener-Opernball-Gänger Richard Lugner (88) hat eine neue Freundin, respektive Erb-Kandidatin, gefunden – und Überraschung: Sie ist ein knappes halbes Jahrhundert jünger als er. Um es in den Worten der 39-jährigen Simone Reiländer selbst auszudrücken: «Also mein Opa ist jünger.» Über sich lachen kann sie also schon mal. Wie sie sonst so drauf ist, erfahrt ihr hier.

Sie ist das «Bienchen» im «Lugner-Zoo»

Der österreichische Unternehmer ist bekannt dafür, seinen Partnerinnen einen tierischen Kosenamen zu verpassen. Mittlerweile bezeichnet er seine zahlreichen Ex-Freundinnen sogar etwas sehr fragwürdig als «Lugner-Zoo». Mit Simone ist nun neu auch ein «Bienchen» dabei.

Wie seine Ex-Freundinnen Nina «Bambi» Bruckner und Bettina «Hasi» Kofler sowie seine Ex-Frauen Christina «Mausi» Lugner und Cathy «Spatzi» Schmitz hat sie wohl noch einen der etwas normaleren Spitznamen erwischt. Willkürlicher taufte der Multimillionär etwa seine Verflossenen Sonja «Käfer» Schönanger, Anastasia «Katzi» Sokol, Bahati «Kolibri» Venus, Andrea «Goldfisch» S. und Katrin «Zebra» Karrer.

Sie arbeitet in einem Baumarkt

Von Beruf ist «Bienchen» stellvertretende Filialleiterin bei der Baumarktkette Hornbach – zumindest jetzt noch. So spielt Lugner bereits mit dem Gedanken, seine Neue in seinem Einkaufszentrum Lugner City einzuspannen. Gegenüber dem österreichischen TV-Sender Puls 4 gab er an: «Ich habe natürlich Kinder, die eingebunden sind, aber sie könnte sicher eine tragende Rolle spielen.»

Sie macht bei einem Kurzfilm mit

In ihrer Freizeit scheint sich Simone für die Schauspielerei zu interessieren. So war sie 2018 im zehnminütigen Youtube-Kurzfilm «House Party» ihrer kleinen Schwester Sonja Reiländer (37) zu sehen. Um es vorsichtig auszudrücken: Wir sind durchaus froh, dass Lugner in der Baubranche und nicht im Filmbiz tätig ist.

Sie ist verrückt nach Katzen

Hätte Lugner den Kosenamen «Katzi» nicht schon an eine Andere vergeben, wäre er wohl an Simone gegangen. Die Österreicherin scheint nämlich verrückt nach Büsis zu sein, wie zahlreiche Fotos auf ihrem Instagram-Profil zeigen. Generell scheint «Bienchen» ein Herz für Tiere zu haben. Ihrem Account zufolge wohnen bei ihr nicht nur Katzen, sondern auch Dackel.

Sie ist nicht ganz sein Typ

Obwohl die beiden erst frisch verliebt sind, scheint es schon Komplikationen zu geben. Vor zwei Wochen verriet der Baulöwe, der seine Freundin über einen Zeitungsaufruf kennengelernt hat, im Gespräch mit «Kurier»: «Wir haben einige Probleme und die Zukunft wird zeigen, ob wir damit zurecht kommen. Sie ist eine bodenständige Frau und keine Modepuppe.»

Gegenüber der «Kronen Zeitung» meinte er nun aber doch: «Sie passt sehr gut zu mir.» Etwas auszusetzen hatte er dennoch: «Ich bin nur kein Fan von ihren Tattoos, aber damit kann ich mich arrangieren.» Ob es für Ehe Nummer fünf reicht, wird sich wohl erst noch herausstellen.

