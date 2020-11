Eigentlich wollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach der Pensionierung von Daniel Koch und dem Rückzug seines Nachfolgers Stefan Kuster die Medienauftritte auf verschiedene Schultern verteilen. Doch während die neue BAG-Direktorin Anne Lévy fast unsichtbar ist, vertritt in den letzten Wochen vor allem eine Frau das Bundesamt in der Öffentlichkeit: Virginie Masserey.

Weniger populär als Koch

Sie gilt als kritischer Geist

«Im persönlichen Umgang ist sie weicher»

Nach dem Medizinstudium in Freiburg und Lausanne folgten für Masserey unter anderem Arbeitsaufenthalte in Genf und Atlanta. Auch für die NGO Médecins s ans Frontières war Masserey ein Jahr lang tätig. Die soziale Ader zeigt sich auch in Massereys Engagement für die Stiftung Theodora, die sich für das Wohl von Kindern im Spital einsetzt. 2002 stieg sie als Epidemiologin beim Bundesamt für Gesundheit ein. Nachdem sie 2007 zur Leiterin der Sektion Impfungen und Kontrollmassnahmen befördert worden war, folgte 2016 die Beförderung zur Leiterin der Sektion Infektionskontrolle.

«Masserey ist schon lange dabei und hat viel berufliche Erfahrung. Sie ist also bestens geeignet als Leiterin der Sektion Infektionskontrolle», so Hauri. Auch wenn sie vor den Medien etwas hart und verbissen wirken mag, täuscht der Eindruck laut Hauri: «Im persönlichen Umgang ist sie sicher weicher und herzlicher. Sie ist sich sehr bewusst, dass sie an diesen Pressekonferenz en zur Nation spricht. Das ist eine grosse Verantwortung. Das erlebe auch ich so, wenn ich an den Pressekonferenzen spreche.»