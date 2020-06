Stürmer Jean-Pierre Nsame

So tickt die Tormaschine der Young Boys

Vor Corona und nach Corona: Er bleibt der Mann der Stunde: Jean-Pierre Nsame, Stürmer bei YB und 27 Saisontore schwer.

Der 27-Jährige führt die Torschützenliste in der Super League souverän an.

Die Corona-Pause mag im Schweizer Fussball vieles verändert haben, doch eines bleibt sich gleich: Jean-Pierre Nsame trifft, fast wie es ihm beliebt. Ende Februar spielte YB in einem mitreissenden Spitzenkampf in St. Gallen 3:3, auch dank Nsames Tor zum 1:1. Und jetzt, im Juni, eröffneten die Young Boys den Re-Start mit einem 3:2 gegen Zürich - Nsame erzielte alle drei Treffer.

Der 27-jährige Nsame ist der Mann der Stunde in der Super League. Nach dem Dreierpack gegen den FCZ steht er bei 21 Ligatreffern, in der Saison mit Cup und Europa League sind es schon 27. Die Torjägerkrone scheint ihm bei aktuell zehn Treffern Vorsprung (auf St. Gallens Itten) kaum mehr zu nehmen. «Persönlich darf ich bisher zufrieden sein. Aber es geht um den Titel, für uns gar um das Double. Dazu will ich meinen Beitrag leisten», sagt Nsame.