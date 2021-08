So tief sitzt William und Kates Trauer um Prinz Philip

«Diese schwierige Zeit» : So tief sitzt Williams und Kates Trauer um Prinz Philip

«Sie alle werden ihren geliebten Grossvater und Urgrossvater vermissen. Aber Ihre Nachricht hat grossen Trost gespendet in dieser schwierigen Zeit», heisst es in der Karte im Namen der Familie. Königin Elizabeth (95) hat bereits kurz nach dem Tod von Philip damit begonnen, Dankeskarten zu verschicken. Sie fielen jedoch etwas knapper aus: «Ich sende Ihnen meinen tiefsten Dank für Ihre netten Worte zum Tode meines Ehemanns.»

Darum gehts Rund vier Monate sind seit dem Tod von Prinz Philip, dem Ehemann von Königin Elizabeth (95), vergangen.

Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) versenden aktuell ihre Dankeskarten für die Kondolenzschreiben, die sie erhalten haben.

In der Karte schreiben die beiden von der «schwierigen Zeit», die sie seit dem Tod von Philip erleben.

Erst nach und nach kommen die Mitglieder der britischen Königsfamilie offenbar dazu, die Kondolenzbriefe zu beantworten, die sie in Folge des Todes von Prinz Philip bekommen haben. Aktuell versenden Philips’ Enkel Prinz William (39) und seine Ehefrau Herzogin Kate (39) Dankeskarten an diejenigen Personen, die sich seit April bei ihnen gemeldet und ihnen ihr Beileid ausgedrückt haben.

Ein Blogger hat auf Twitter ein Foto der Karte veröffentlicht, die ihm von William und Kate als Dank für seinen Brief zugeschickt wurde. «Der Herzog und die Herzogin von Cambridge danken Ihnen für Ihre netten Worte in Folge des Todes vom Herzog von Edinburgh», heisst es in der Karte unter anderem.

Royals sind «unglaublich gerührt»

Die Dankeskarte zeigt innen ein Porträtfoto von Prinz Philip in seiner militärischen Uniform, das 2012 bei einer Parade aufgenommen wurde. Der Anlass fand damals im Rahmen des diamantenen Thronjubiläums von Königin Elizabeth statt. Auf der Vorderseite der Karte sind laut «People» lediglich die Monogramme von Kate und William abgebildet. «Die Königlichen Hoheiten sind unglaublich gerührt von den vielen aufmerksamen Nachrichten, die sie in den letzten Wochen erhalten haben», steht im Dankestext weiter.

Und abschliessend richtet man im Namen der Cambridge-Familie doch ziemlich persönliche Worte an die Leserinnen und Leser der Dankeskarte: «Sie alle werden ihren geliebten Grossvater und Urgrossvater vermissen. Aber Ihre Nachricht hat grossen Trost gespendet in dieser schwierigen Zeit.» Versendet wurde die Karte in einem Umschlag, der mit dem Logo des Kensington Palasts verziert ist.

Dankeskarten haben Tradition

Wie viele derartige Dankeskarten das Königshaus momentan verschickt, ist unklar. Es hat bei den Royals jedoch Tradition, dass Glückwünsche oder Kondolenzschreiben mit einem brieflichen Dank gewürdigt werden. Die Karte von William und Kate markiert einen seltenen Einblick in die persönliche Trauerbewältigung der Royals: Ansonsten hat sich die Familie in den letzten Monaten fast gar nicht zum Tod von Prinz Philip geäussert.

Der Duke of Edinburgh verstarb am 9. April auf Schloss Windsor – nur zwei Monate, bevor er 100 Jahre alt geworden wäre. Beigesetzt wurde Philip Mitte April im Rahmen einer emotionalen Zeremonie in der St. George’s Kapelle.