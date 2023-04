Ukraine-Krieg: USA haben russische Geheimdienste tief infiltriert

Geleakte Geheimdokumente, die die nationalen Sicherheitsgeheimnisse der USA in Bezug auf die Ukraine, China und den Nahen Osten enthüllen, zeigen Berichten zufolge, wie tief das Pentagon die russischen Geheimdienste infiltriert hat. Die Dokumente, die am Freitag auf Twitter, Telegram, dem Message Board 4chan und anderswo aufgetaucht sind, enthalten Warnungen an die US-Geheimdienste vor russischen Angriffen in der Ukraine und sogar Details über bestimmte geplante Ziele, wie die «New York Times» berichtet.



Die Dokumente porträtieren ein angeschlagenes russisches Militär, das in seinem Krieg in der Ukraine mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, und einen militärischen Apparat, der zutiefst kompromittiert ist. Sie enthalten tägliche Echtzeitwarnungen an die amerikanischen Geheimdienste über den Zeitpunkt der Moskauer Angriffe und sogar über deren konkrete Ziele. Dank dieser Informationen konnten die Vereinigten Staaten der Ukraine wichtige Hinweise zur Selbstverteidigung geben.