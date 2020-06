Aktualisiert vor 50min

Super-League-Restart

So tippen die Experten das Meisterrennen

Mit dem Wiederbeginn werden die Karten in der Super League noch einmal neu gemischt. Im Kampf um den Titel ist alles möglich.

von Eva Tedesco

Wer macht das Rennen und geht am 2. August als Meister über die Ziellinie? YB, St. Gallen oder ist der FC Basel am Ende der lachende Dritte? Am Freitag geht der Sommersprint in der Super League nach fast viermonatiger Corona-Pause los. KEYSTONE/Ennio Leanza

Darum gehts Am Freitag nimmt die Super League den Spielbetrieb wieder auf.

YB, St. Gallen und der FC Basel liefern sich einen Dreikampf um die Meisterschaft.

Wir haben Experten gefragt, wen sie vorne sehen.

An der Spitze der Tabelle zeichnet sich ein Dreikampf ab: Mit Meister YB, der den dritten Titel in Folge anstrebt, und dem Überraschungsteam aus St. Gallen stehen vor dem Neustart zwei Teams punktgleich auf Platz 1. Mit 5 Punkten Rückstand auf das Führungsduo auf Rang 3 kann sich auch der FC Basel noch Chancen auf den ersten Titel seit 2017 ausrechnen. Noch sind 13 Runden zu spielen und 39 Punkte zu gewinnen, ehe einen Tag nach dem Nationalfeiertag der erste Geister-Meister in der Geschichte des Schweizer Fussballs gekürt wird. Wer aber wird der erste Geister-Meister? Das tippen die Experten.

Pascal Zuberbühler, Fifa-Goalkeeper-Spezialist und Teleclub-Experte

Der 51-fache Nati-Goalie Pascal Zuberbühler spielte für GC, den FCB, Aarau und Xamax in der Schweiz, für Leverkusen in der Bundesliga und in England für West Bromwich und Fulham. KEYSTONE

«Für YB und Basel sprechen die Spieler und Trainer. Sie wissen, wie englische Wochen gehen. Das ist klar ein Vorteil, was jedoch nicht heisst, dass St. Gallen keine Chance hat. Bei den Ostschweizern ist für mich viel von der Startphase abhängig: Können sie die Schweiz weiterhin entfesseln? Das war super, wie der St.-Gallen-Express vor dem Unterbruch gelaufen ist, aber haben sie diesen Drive jetzt auch? Wenn es der jungen Mannschaft läuft, traue ich ihr alles zu. Ich denke, es ist noch alles offen.»

Beni Huggel, SRF-Experte, Unternehmer und Gründer von Athletes Network

Der 41-fache Internationale spielte 12 Jahre für den FC Basel und zwei Jahre für Eintracht Frankfurt. Er gewann mit dem FCB 12 Titel und nahm mit der Schweiz an drei Welt- und Europameisterschaften teil. Seit 2018 ist er SRF-Experte bei Spielen der Nationalmannschaft. KEYSTONE/Laurent Gillieron

«Das breite Kader spricht für YB, auch weil nach der langen Pause die Leistungsträger zurück sind, und auch für den FCB. Auch wenn die Basler einige Positionen schwieriger besetzen können. St. Gallen sehe ich in dieser Kategorie am schwächsten. Auch der Spielplan kommt dem kräftezehrenden Spielstil der Ostschweizer nicht entgegen. Wie auch die Spiele ohne Zuschauer nicht, da St. Gallen viel von der Euphorie getragen wird. Auf Basel und YB hat das weniger Einfluss. YB bleibt für mich in der Favoritenrolle.»

Kathrin Lehmann, ehemalige Fussball- und Eishockeyspielerin, Expertin bei Radio SRF, Gründerin der Sportbusiness Campus GmbH in München

Kathrin Lehmann führte jahrelang ein sportliches Doppelleben: Als Goalie in der Fussball-Nati und als Stürmerin im Eishockey-National t eam. Die Zürcherin ist die einzige Sportlerin, die im Eishockey und im Fussball den höchsten europäischen Pokalwettbewerb gewann. Kilian Reil

«Matthias Hüppi hat einen guten Mix aus Sympathie, Empathie und Unternehmergeist geschaffen und auf diesen Säulen eine optimale Bühne für die Fussballer gebaut. Frage: Warum sind die Bayern nach dem Unterbruch durchmarschiert? Weil sie eine hervorragende Organisationskultur haben, die tief verwurzelt ist. Nur Geisterspiele? Okay, dann bereiten wir uns eben auf Geisterspiele vor. Schutzkonzept? Dann schauen wir, wie wir das gut umsetzen können. Es ist so und so machen wir es. Punkt. Das gilt auch für YB. Wenn aber ein Club wie aktuell der FCB keine Ordnung hat, gehen englische Wochen an die Substanz. Ich hoffe und wünsche mir, dass St. Gallen Meister wird.»

Dennis Hediger, ehemaliger Thun-Captain, Geschäftsführer des Fitness-Beratungsunternehmens Team Hediger und künftiger Teleclub-Experte

Dennis Hediger

spielte 10 Jahre beim FC Thun und absolvierte 284 Pflichtspiele. Am 10. Februar 2019 h at sich der Captain im Berner Derby einen Kreuzbandriss zugezogen . Ein Knorpelschaden im Knie zwang ihn Anfang Juni zum Rücktritt. teamhediger.ch

«Für mich ist die Erfahrung von YB der ausschlaggebende Punkt. Ich traue St. Gallen wirklich viel zu und glaube auch nicht, dass ihnen der ‹Schnauf› ausgehen wird. Ich denke, dass sie die temporeiche Spielart, die sie an den Tag legen, durchziehen können. Aber die erfahrenen YB-Spieler wissen, wann und wo sie Tempo rausnehmen können und was der Dreitage-Rhythmus – auch für das Leben neben dem Fussball – bedeutet. Da wird keiner nervös. Die YB-Spieler werden vom ersten Moment an liefern. Meine klare Tendenz: YB wird Meister.»

Cédric Brunner, Bielefeld-Profi und frischgebackener Bundesliga-Aufsteiger

Nach 12 Jahren beim FCZ suchte Cédric Brunner 2018 eine neue Herausforderung und wechselte zu Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga. 2016 stieg d er Verteidiger mit d en Zürchern in die Challenge League ab. Vier Jahre später feiert e r mit der Arminia de n Aufstieg in die 1. Bundesliga. Arminia Bielefeld