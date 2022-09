Sommerkleid im Herbst kombinieren: So trägst du dein Trend-Piece jetzt

Drei läppische Monate – mehr oder weniger so lange dauert der Sommer und so kurz ist die Lebensdauer leichter, luftiger Sommerkleider. Doch auch im Herbst muss dein liebstes Kleidchen nicht im Schrank verstauben. Wir zeigen dir drei Möglichkeiten, wie du in deinem Sommerkleid auch an einem frischen Herbstmorgen nicht frieren musst.