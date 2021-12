FFP2-Masken : So trägst du die FFP2-Maske richtig

Das Risiko, sich beim Tragen einer FFP2-Maske mit dem Coronavirus anzustecken, ist so klein, wie bei keiner anderen Maske. Das hat eine Studie des Max-Planck-Instituts gezeigt. Für einen praktisch 100%-igen Schutz muss jedoch auf einiges geachtet werden.

Der Apotheker Lorenz Schmid erklärt, dass beim Kauf schon der erste Fehler gemacht werden kann. Wichtig ist einerseits, dass die Maske die richtige Grösse für das Gesicht hat. Aber besondere Aufmerksamkeit sollte dem Nasenbügel geschenkt werden. Der Experte instruiert: « Wichtig ist, dass man den Nasenbügel richtig formt. Kurz, mit gereinigten und desinfizierten Händen umbiegen. Denn nur so angezogen und angepasst an die Konturen des Gesichts und nochmals gedrückt, können S ie die Ränder so gut setzen, dass S ie nicht durch die Ritzen ein- und ausatmen. ».