Pailletten kombinieren: So trägst du sie auch nach Silvester

Am Altjahrsabend darf alles ins Outfit, was wir das restliche Jahr über als zu opulent empfinden. Silvester ist also die beste Zeit für Glitzerkleider und Paillettentops. Dein liebstes Glitzertop nach der Neujahrsfeier ein Jahr lang nichts anderes sehen zu lassen als die Innenwände deines Kleiderschranks, wäre schade. Wir haben ein paar Ideen für dich, wie du die Saison für Paillettenstücke verlängerst.