Dua Lipa, Rihanna, Kendall Jenner: So trägt man blauen Lidschatten 2023

Taylor Swift trägt ihn auf dem Cover ihres aktuellen Albums, Kendall Jenner postet den Look auf ihrem Instagram-Kanal: Blauer Lidschatten ist definitiv zurück und steht seinem Vorbild aus den 2000ern in nichts nach. Du erinnerst dich nur mit Schrecken an den Trend von damals zurück? Keine Panik, Blau geht auch in cool. Diese drei Varianten beweisen es.