So trägt man die Maske richtig

Mit der Maske schützt man in erster Linie die anderen, das bedeutet, wer eine Maske trägt schützt die anderen, wenn aber im ÖV und beim Einkaufen generelle Maskenpflicht ist dann sind alle geschützt.Ich würde im ÖV und beim Einkaufen eine Maskenpflicht sehr begrüssen! Trotz Maske darf man aber nie die Hygiene und Abstandregel vergessen!

Eidgenossin 29.04.2020, 17:42

Wenn man eine Maske tragen will, dann muss man zwingend wissen wie handhaben, dies ist das A und O. Da ich Diplomierte OP Schwester bin in meiner Erstausbildung, weiss ich das das korrekte an und ausziehen sowie tragen der Maske unumgänglich ist!