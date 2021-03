Seit 2001 ist Helena Seger (50) die Frau an der Seite von Star-Kicker Zlatan Ibrahimovic (39). Oft gibt sie nicht Interviews. Und so kommt es nicht häufig vor, dass die Fussball-Welt einen Einblick ins Leben des Paares erhält. Doch nun spricht die 50-Jährige Klartext. Seger, die mit dem Schweden liiert ist, plaudert gegenüber der «Elle» über ihre Beziehung mit dem Superstar.

Das Ex-Model verrät etwa, dass es beim ersten Treffen auf einem Parkplatz in Malmö zunächst so gar nicht geknistert habe. Seger erzählt: «Liebe auf den ersten Blick? Nein. Er hatte seinen Ferrari schlecht geparkt, so dass er meinen Mercedes blockierte und ich nicht ausparken konnte. Ich habe ihn ziemlich angemault, dass er sofort abhauen soll und wie man sieht, hat ihm das gefallen.» Damals sei er 21 gewesen, sie 32 und mit BWL-Abschluss schon mitten im Leben. «Ich war bereits selbstständig, mitten in meiner Karriere und hatte genug Vermögen. Ich hatte es nie notwendig, einen Kicker zu haben, der mich ernährt», so Seger.