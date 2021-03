Tödlich gestürzt bei Winterwanderung : So trauern Hinterbliebene um das junge Ehepaar aus Thun

Bei dem jungen Ehepaar, welches am Dienstag Abend tot in den Berner Voralpen aufgefunden wurde, handelt es sich um M.* (25) und C. K.* (31) aus dem Berner Oberland.