Papst Benedikt XVI : So trauert die Welt um Joseph Ratzinger

Der emeritierte Papst Benedikt ist an Silvester verstorben. Zahlreiche Staatschefs äussern ihre Trauer, doch auch die Kritik am ehemaligen Kirchenführer bleibt nicht aus.

In Bayern geboren, mit 78 Jahren Papst geworden, acht Jahre später zurückgetreten, an Silvester gestorben: Das war das Leben von Papst Benedikt XVI.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt XVI als einen «Giganten des Glaubens und der Vernunft» bezeichnet und seinen lebenslangen Dienst an der Kirche gewürdigt. Die Geschichte werde Benedikt niemals vergessen, sagte sie am Samstag.

Putin feiert Ratzinger als «Verteidiger traditioneller christlicher Werte»

Der französische Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: «Meine Gedanken sind bei den Katholiken in Frankreich und in der ganzen Welt, die um Seine Heiligkeit Benedikt XVI trauern, der sich mit Seele und Verstand für eine brüderlichere Welt eingesetzt hat.»

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak schrieb über Benedikt: «Er war ein grosser Theologe, dessen Besuch im Vereinigten Königreich im Jahr 2010 ein historischer Moment sowohl für Katholiken als auch für Nicht-Katholiken in unserem Land war. Meine Gedanken sind heute bei den katholischen Menschen im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt.»

Ratzinger war «kluger Theologe» und «streitbare Persönlichkeit»

Bericht der katholischen Kirche machte Ratzinger schwere Vorwürfe

In einem von der katholischen Kirche in Deutschland in Auftrag gegebenen Bericht aus dem Januar 2022 wurde Benedikt für seinen Umgang mit vier Fällen von sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Bischof von München in den 1970er- und 1980er-Jahren gerügt. So soll er in vier Fällen nichts gegen die des Missbrauchs beschuldigten Kleriker unternommen haben. Benedikt selbst bat noch im Februar um Vergebung für «schwere Fehler» im Umgang mit den Münchner Priestern, weist aber ein persönliches Fehlverhalten zurück.