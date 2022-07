Nach Attentat : So trauert die Welt um Shinzo Abe

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs zeigen sich am Freitag bestürzt über den gewaltsamen Tod des früheren Premierministers.

1 / 7 Der Tod des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe schockiert am Freitag die Welt. IMAGO/Sven Simon Er sprach bei einer Wahlkampfveranstaltung, als ein Attentäter mit einer Schrotflinte zwei Schüsse auf ihn abfeuerte. AFP Im Spital in Nara wurde Abe für tot erklärt. REUTERS

Darum gehts

Das tödliche Attentat auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe hat am Freitag weltweite Bestürzung ausgelöst. Der 67-Jährige war bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara niedergeschossen worden. Der Schütze wurde von den Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen. International meldeten sich Staats- und Regierungschefs zu Wort, um ihre Trauer und Bestürzung auszudrücken. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sagte am Freitag: «Mir fehlen die Worte. Ich spreche mein aufrichtiges Beileid aus und bete, dass seine Seele in Frieden ruhen möge.»

Bundespräsident Ignazio Cassis verurteilte am Vormittag auf Twitter das «schreckliche Attentat» aufs Schärfste und sprach der Familie Abes, seinen Angehörigen und dem japanischen Volk sein Beileid aus.

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter, sie sei «schockiert über die Nachricht, dass auf Shinzo Abe geschossen wurde». Bundeskanzler Scholz zeigte sich «fassungslos und tief traurig» und betonte: «Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans.» EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte den Ex-Ministerpräsidenten auf Twitter als «grossen Mann» und erklärte: «Japan, die Europäer trauern mit dir.» Der ukrainische Präsident Selenski verurteilte via Twitter den «abscheulichen Akt der Gewalt».

US-Aussenminister Antony Blinken sagte am Rande eines G20-Treffens in Indonesien, die USA seien «zutiefst traurig und besorgt». Auch Russland sprach von einem «Akt des Terrorismus». Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er sei: «Zutiefst schockiert über den abscheulichen Angriff, dem Shinzo Abe zum Opfer gefallen ist. Gedanken an die Familie und die Angehörigen eines grossen Premierministers. Frankreich steht an der Seite des japanischen Volkes.»

Israels Ministerpräsident Jair Lapid würdigte Abe als «Schlüsselarchitekt der modernen israelisch-japanischen Beziehungen» und drückte Abes Familie sowie dem japanischen Volk sein Beileid aus.

Auch der britische Noch-Premierminister Boris Johnson, der am Donnerstag unter massivem politischen Druck seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, zeigte sich auf Twitter schockiert über das Attentat. Er sprach von einer «unglaublich traurigen Nachricht» und betonte: «Das Vereinigte Königreich steht in dieser dunklen und traurigen Zeit mit Japan.»

Der frühere US-Präsident Donald Trump, zu dem Abe ein gutes Verhältnis hatte, nannte die Attentatsnachricht absolut niederschmetternd. Abe sei ein echter persönlicher Freund und ein Freund der USA. «Wir alle beten für Shinzo und seine grossartige Familie», schrieb Trump.

Auch Russlands Präsident Putin beklagte den gewaltsamen Tod Abes, der viel für die «gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern» getan habe. Die Beziehungen zwischen Russland und Japan sind wegen Putins Krieg gegen die Ukraine derzeit jedoch auf einem Tiefpunkt.

Wer war Shinzo Abe? Abe wurde am 21. September 1954 in Tokio geboren. Er stammte aus einer prominenten Politikerfamilie und war länger im Amt als jeder andere Ministerpräsident in der japanischen Geschichte. Abe schloss 1977 an der Seikei-Universität in Tokio sein Studium der Politikwissenschaften ab. 1993 wurde er erstmals ins Parlament gewählt und vertrat die Präfektur Yamaguchi. 2005 wurde er zum Vorsitzenden der Partei LPD ernannt, ein Jahr später wurde er zum ersten Mal Ministerpräsident. Er leitete wirtschaftliche Reformen ein und nahm eine harte Haltung gegenüber Nordkorea ein. Nach seinem Rücktritt 2007 wurde Abe 2012 ein zweites Mal Regierungschef. Bis 2020 blieb er im Amt. Abe wird zugutegehalten, das Land nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten wieder stabilisiert zu haben. Mit seiner nationalistischen Rhetorik und der Forderung, die pazifistische Verfassung des Landes zu überarbeiten, verärgerte er aber nicht nur viele Bürger, sondern auch die Nachbarländer Südkorea und China.

