Wegen der globalen Erwärmung steigen in der Schweiz die Wohnkosten.

Das ist teuer und kann sich in der Miete niederschlagen.

In den kommenden Jahrzehnten dürfte sich die Zahl der Hitzetage in der Schweiz verdreifachen.

Den Klimawandel spürt man auch in der Wohnung: Im Schnitt gibts auf Schweizer Siedlungsgebiet fünf Hitzetage pro Jahr – in bestimmten Gebieten bis zu 20 Tage. Laut dem aktuellen Immo-Monitoring von Wüest Partner dürften sich diese Zahlen bei moderatem Klimaschutz bis 2060 verdreifachen. Am stärksten von Hitze betroffen sind der Kanton Genf, das Rhonetal im Wallis, das Mittelland und das Tessin. Gründe dafür sind die tiefere Lage und der spärliche Regen.