Singen (D), 20.04.2021: Ein «optisch massiv vom Serienzustand» abgehobener BMW ist Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen aufgefallen und wurde einer Kontrolle unterzogen. Der Wagen wurde dem TÜV vorgeführt, um die Veränderungen und Manipulationen gutachterlich festzuhalten. Es wurden umfangreiche Veränderungen am Fahrzeug festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Wegen der Summe der Mängel und der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurden die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung eingezogen. «Der Wagen sieht zwar eindrucksvoll aus, durfte so verändert aber nie am Strassenverkehr teilnehmen», schreibt die Polizei Konstanz dazu auf Facebook. Der 25-jährige Lenker muss nun mit einer Anzeige sowie einer hohen Busse rechnen.