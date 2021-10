Milliardär in den USA sei «antischweizerisch» : «So überheblich muss er nicht sein» – SVP-Blocher wehrt sich gegen Wyss

Der in den USA lebende Milliardär Hansjörg Wyss nannte die SVP in einem Interview eine «Gefahr für die Schweiz», bei der Exponenten es «an Intelligenz fehlt». Jetzt schiesst alt Bundesrat Christoph Blocher im «Blick» zurück.

In einem Interview sagte der in den USA lebende Multimilliardär Hansjörg Wyss, er halte die SVP für unwählbar. Zudem mangle es Exponenten der Partei an Intelligenz.

Das Interview, welches Hansjörg Wyss (86) dem «Blick» aus den USA gab, warf hohe Wellen. Darin übte der schwer reiche Unternehmer kräftig Kritik an der SVP: Gewissen Politikern der Partei fehle es im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen das Covid-Zertifikat an Intelligenz, sagte er. Und weiter: «Die SVP wähle ich mit Bestimmtheit nicht. Diese Partei ist eine grosse Gefahr für die Schweiz und hat nicht erkannt, dass wir in einer international vernetzten Welt leben. Der SVP ist es am wichtigsten, dass die Schweizer Fahnen in jedem Dörfchen wehen.»