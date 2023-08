Neues Feature: So überlebt dich dein peinlicher Browserverlauf nicht

Es muss sich dann niemand mehr Sorgen machen, dass deine Hinterbliebenen jemals herausfinden können, was du alles im Internet gesucht hast.

Das «Fake my History»-Feature wird aktiviert, wenn du Opera GX 14 Tage hintereinander nicht benutzt hast.

Jetzt hat das Unternehmen, das hinter dem Browser steht, eine neue Funktion veröffentlicht: Nach deinem Tod bereinigt der Browser deinen Verlauf und ersetzt ihn durch eine «verschönerte Version» deiner Internetsuchen. Das «Fake my History»-Feature wird aktiviert, wenn du Opera GX 14 Tage hintereinander nicht benutzt hast. Dann nämlich geht der Browser davon aus, dass du entweder tot bist oder einen neuen Browser verwendest, was in den Augen des Unternehmens scherzhaft dasselbe ist.