Forscher finden Mechanismus : So überlistet das Coronavirus eine infizierte Zelle

Coronaviren kapern menschliche Zellen und bringen sie dazu, statt eigene fast nur noch Virusproteine zu produzieren. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, wie das geht.

Die sogenannten Ribosomen lesen genetische Informationen ab und stellen darauf basierend Proteine her. Beim Ablesen durchläuft der Bauplan einen Kanal im Ribosom. Die Forschenden konnten in einer Studie im Fachmagazin «Nature Structural & Molecular Biology» zeigen, dass NSP1 innerhalb des Kanals bindet und so das Ribosom blockiert.