Nach acht Stunden Homeoffice noch drei Stunden gamen? Wer hier nicht regelmässig Bewegung reinbringt oder die Muskeln anderweitig entlastet, muss langfristig mit Problemen rechnen. Besonders in der Winterzeit, in Kombination mit dem Corona-Lockdown, sind viele Menschen länger und häufiger in passiven Positionen als sonst.

Doch was braucht es, um Problemzonen wie Nacken, unterer Rücken, Lendenwirbelsäule und mehr zu schonen? Sascha Benath, Physiotherapeut vom Physiozentrum in Baden, gibt Tipps, wie Profi- und Hobby-Gamer ihre Stunden vor dem Bildschirm für den Körper angenehmer gestalten können.

Gaming Chairs als Entlastung

Benath ist der Game-Controller nicht fremd und er kennt daher diese Problemzonen umso besser. Beim Spielen am Computer kommt es vor, dass die Halswirbelsäule am Schreibtisch nicht aufrecht gehalten wird. Darunter leidet der Nacken. «Nicht nur Gamer klagen darüber, es fällt auf, dass wir derzeit mehr Schulter-Nacken-Patienten haben als sonst», so Benath. «Es ist also besonders jetzt wichtig, dass wir eine möglichst gute Haltung einnehmen».