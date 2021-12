Weihnachten mit den Schwiegereltern – so überstehst du die Festtage mit der neuen Familie

Der Baum, die Geschenke, das Essen, die Stimmung: An Weihnachten muss alles perfekt sein. Als ob das nicht oft schon stressig genug ist, treffen wir an diesem Tag auf Menschen, mit denen wir vielleicht (noch) gar nicht eingespielt sind, zum Beispiel die Schwiegereltern. Damit das Fest trotzdem einigermassen besinnlich und stressfrei wird, haben wir ein paar Tipps für d ie Begegnung gesammelt.

Du bist verliebt? Wir gratulieren. Mit einer Beziehung kommen auch neue Verwandte hinzu. Speziell an Weihnachten lauern hier Stolpersteine, die du aber elegant umschiffen kannst.

1. Keine falschen Erwartungen haben

Gelassenheit hilft das ganze Jahr durch, an Weihnachten aber speziell: Wie wär e es, wenn du dich innerlich gar nicht erst auf ein super harmonisches Zusammenkommen einstellst, sondern die Situation so nimmst, wie sie kommt? Das schafft eine super Grundlage, um positiv überrascht zu werden und die Dinge mit Humor zu nehmen.

Hast du an Weihnachten manchmal das Gefühl, durchzudrehen? Dann ist es Zeit, einen Gang runterzuschalten.

2. Hilfe annehmen und anbieten

Hilfe, die ganze Familie kommt zum Essen? Verabschiede dich vom Ehrgeiz, allein e das perfekte Festmahl zu kochen und daneben noch Guetzli zu backen. Frage deinen Schwiegervater, ob er sich vielleicht um ein Dessert kümmern könnte und beauftrage die Schwester deines Freundes damit, ihre feine Salatsauce mitzubringen. Die meisten Menschen mögen es, konkrete Anweisungen zu bekommen und gebraucht zu werden. D as gilt natürlich auch in die andere Richtung: Frage als Gast frühzeitig, wie du dich nützlich machen kannst.

Hast du eine Spezialität, mit der du anderen an Weihnachten eine Freude machen kannst? Biete Hilfe an – und sei selbst nicht zu stolz, diese anzunehmen.

3. Smoking oder Pyjama?

Die Mutter deines Freundes würde dich am Weihnachtsabend gerne chic sehen, du bevorzugst aber deinen liebsten Hoodie ? Oder bist du es gewohnt, an Weihnachten Anzug zu tragen, bei deinen Schwiegereltern gilt aber die Weihnachtspulli-Tradition? Informiere dich im Vorfeld und nimm das ganze mit Humor. Falls du keine Ahnung hast, welcher Dresscode gilt: Als Grundlage ist Smart Casual für ein Weihnachtsessen sicher nicht verkehrt, das W ichtigste ist aber, dass du dich wohl fühlst.

Miteinander anstossen und daheim über erlebte Anekdoten des Abends lachen: Humor hilft auch an Weihnachten.

4. Die richtigen Geschenke

Menschen etwas zu schenken, die man noch nicht so gut kennt, ist immer schwierig. Ausser deine bessere Hälfte weiss ganz genau, von welchem Schal deine Schwiegermutter gerade träumt oder welches Parfum der Schwiegerv ater so gerne benutzt. Mit einer Flasche Champagner oder Wein und einem lieben Brief mit Wünschen für das neue Jahr machst du sicher nichts falsch.