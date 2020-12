Dass er Schulden in Millionenhöhe hat, diese Woche gar von einem Gläubiger persönlich zu Hause heimgesucht wurde und seit seinem Outing als Corona-Skeptiker mehrere Deals verloren hat, scheint Skandal-Schlagersänger Michael Wendler (48) kaltzulassen. Völlig unbekümmert beschenkt er seine Frau Laura (20) mit luxuriösen Adventsgeschenken, deren Wert am dritten Tag bereits rund 2400 Franken beträgt.

1. Türchen

Am ersten Adventstag teilte das Model ein Foto des üppigen Adventskalenders. Er besteht aus zahlreichen grossen Geschenken, die an einer Girlande hängen. Sie verriet dabei auch gleich, was sich hinter dem ersten Türchen befand: ein Apple-Smartphone der neuesten Generation. Rund 1200 Franken muss man zurzeit für ein iPhone 12 Pro blechen.