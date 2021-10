Diverse Firmen verzichten bereits darauf – So überzeugst du bei der Jobsuche, wenns kein Arbeitszeugnis braucht

So funktionieren Dreieck-Fragen

Wenn Firmen herausfinden möchten, ob ein Job-Aspirant zur ausgeschriebenen Stelle passt, könnten sie bei der ehemaligen Arbeitsstelle anrufen. Das ist aber nur erlaubt, wenn in der Bewerbung ein Kontakt von dort als Referenz angegeben ist und der Bewerber einverstanden ist. Die Referenzperson muss dann wahrheitsgemäss und wohlwollend über den Bewerber oder die Bewerberin Auskunft geben. Ob jemand die richtigen Eigenschaften für die Stelle hat, lässt sich aber auch zum Beispiel mit sogenannten Dreieck-Fragen in Bewerbungsgesprächen herausfinden, wie Personalexperte Matthias Mölleney sagt. Angenommen, man sucht Kandidaten, die besonders belastbar sind. Dann kann man nach einer Situation fragen, in der die Person besonders belastet war. «So lässt sich schon mal einschätzen, ob beide dasselbe unter einer Belastung verstehen», so Mölleney. Die zweite Frage wäre dann, wie man mit der belastenden Situation umging, um zu sehen, ob das so auch in der neuen Firma funktioniert hätte. Die dritte Frage wäre, ob die Vorgehensweise erfolgreich war und was daraus gelernt wurde.