«Echte Orangen»: So umgeht eine findige Zürcher Firma die Exportregeln der EU

Die EU gibt in einer Verordnung vor, wie Obst und Früchte, die in den Verkauf geraten, auszusehen haben. Dank einem Vermerk kann Gebana die Regel jedoch umgehen.

Das Ziel: Faire Bezahlung der Produzierenden vor Ort mit direkter Beteiligung am Umsatz. Zehn Prozent des Endpreises erhalten die Produzierenden zurück.

Gross, klein, vernarbt, orange oder grün: Die Zürcher Firma Gebana wirbt in ihrer neuen Broschüre für «echte Orangen aus Griechenland», die in ihrer ganzen Vielfalt geliefert werden. In Supermärkten dürfen diese Früchte nicht angeboten werden, da eine EU-Verordnung genau vorschreibt, wie Orangen im Verkauf auszusehen haben: Von oranger Farbe, intakt, frei von Druckstellen oder starken Narben und mit einem Durchmesser von mindestens 53 Millimetern.