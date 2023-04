So luxuriös ist das Leben Svetlana Maniovich

1 / 3 Svetlana Maniovic scheint die westlichen Sanktionen geschickt umgangen zu haben und frönt weit abseits des Krieges ihrem Luxusleben. Twitter/pevchikh In den sozialen Medien finden sich Bilder und Videos, die Maniovic beim Feiern im französischen Courchevel oder am Meer in Neapel zeigen. Für den Sommer soll sie in Saint Tropez eine Villa für 150’000 Euro im Monat gemietet haben. Twitter/pevchikh «Sie ist ein Symbolbild des russischen Reichtums und Glamours», schreibt die russische Investigativ-Journalistin Maria Pevchikh auf Twitter. (Im Bild in der Mitte) IMAGO/Future Image

Darum gehts Während in der Ukraine weiterhin der Krieg tobt, geniesst die Frau des russischen Vize-Verteidigungsministers ihr Luxusleben in Europa.

Svetlana Maniovic wurde auf Partys in Frankreich und Ferien in Neapel fotografiert und gefilmt.

Wie das möglich ist, erklärt die russische Investigativ-Journalistin Maria Pevchikh.

Luxuseinkauf in Grossbritannien, Ferien in Italien und Partys in Frankreich: Svetlana Maniovich, die Frau des stellvertretenden russischen Vize-Verteidigungsministers Timur Ivanow, scheint die westlichen Sanktionen geschickt umgangen zu haben und frönt weit abseits des Krieges ihrem Luxusleben. Verboten ist das zwar nicht, denn sie steht nicht auf der Sanktionsliste. Unmoralisch anmuten tut es aber umso mehr.

Sie gibt das Geld aus, dass ihr Mann fürs Töten bekommt

In den sozialen Medien finden sich Bilder und Videos, die Maniovic beim Feiern im französischen Courchevel oder am Meer in Neapel zeigen. «Sie ist ein Symbolbild des russischen Reichtums und Glamours», schreibt die russische Investigativ-Journalistin Maria Pevchikh auf Twitter. «Als wäre das alles nicht genug, hat sie für den Sommer in Saint Tropez eine Villa für 150’000 Euro pro Monat gemietet. Auch wenn es total irre klingt, sie darf nach Europa kommen und auf der Champs-Élysées das Geld ihres Mannes ausgeben, dass er durch die Bombardierung von Wohnblocks, das Töten von Kindern und das Enthaupten ukrainischer Soldaten verdient.»

Maniovich braucht mindestens 50’000 Dollar pro Monat

Offenbar scheint Svetlana Maniovich kein Leben ausserhalb des Luxus leben zu können. Pevchikh schreibt weiter: «Der Ex-Mann von Svetlana, den für ihren aktuellen Mann verlassen hat, warnte ihn noch, dass er sie wohl kaum aushalten könne. Sie braucht mindestens 50’000 Dollar im Monat». Gerade mal genug, um einen zusätzlichen Rolls-Royce an der französischen Küste zu parken und ihn bei Gelegenheit zu nutzen. Die Frage ist: Verdient ein russischen Vize-Verteidigungsminister wirklich so viel? Laut der Investigativ-Journalistin Pevchikh sei der Minister korrupt – er verdiene sich etwas dazu, in dem er Bauaufträge an bestimmte Unternehmen vergibt.

Israelischer Pass illegal erworben

Doch warum steht Maniovich nicht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union? Wie Investigativ-Journalistin Pevchikh sagt, besitze Maniovich einen illegal erworbenen israelischen Pass. Zudem habe sie sich fünf Monate nach Kriegsbeginn von ihrem Ehemann scheiden lassen – um so den Sanktionen zu entgehen. Sie könne sogar ihre Wohnung in Paris behalten.

Die Investigativ-Journalistin Pevchikh sagt weiter, sie habe die französischen Behörden mit ihrer Recherche konfrontiert, doch sei auf taube Ohren gestossen. Deswegen fordert sie nun die Öffentlichkeit auf, am 23. April nach Paris zu kommen, um in der Nähe von Maniovichs Wohnung zu demonstrieren.

