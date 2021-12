Bloss kein Stress - So umgeht ihr die üblichen Weihnachtsfallen

Nein sagen ist erlaubt

A us irgendeinem Grund meint ein Grossteil der Menschheit , gefühlt 80% ihrer jährlichen sozialen Aktivitäten in die 31 Tage des Dezembers quetschen zu müssen. Hier wird auf Weihnachten angestossen, da auf die Feiertage geprostet, anderswo muss unbedingt noch ein Dinner, Umtrunk oder kleines Get -t ogether abgehalten werden. Als wären das die aaaaller-, allerletzten Gelegenheiten , bevor sich alles und jeder schlagartig in Luft auflöst. Spoiler: Das Leben geht am 1. Januar ei n fach n ahtlos weiter. Mit neuer Zeitrechnung, schon klar. Ansonsten bleibt aber eigentlich alles beim Alten. Zum Beispiel, dass die ersten zwei, drei Monate des Jahres ausser Kälte und Dunkelheit nicht viel zu bieten haben . Wäre doch schön, die Übergangszeit bis zum langersehnten Frühling mit ein paar Verabredungen zu spicken, die wir uns dafür im Dezember sparen können. Wirklich: Habt kein schlechtes Gewissen, d ie eine oder andere reinflatternde Einladung schlicht und einfach mit e iner Absage zu beantworten . Eure Welt wird sich trotzdem weiterdrehen – die des potenziellen Gastgebers ebenso .

Das Weihnachtsdinner klein halten

Besagter Gastgeber seid ihr selbst? Nun gut. Gegen ein gemütliches Dinner unter Freunden ist nichts einzuwenden. Aber belasst es am besten genau bei dem. Fangt bloss nicht an, aus falscher Höflichkeit noch den Arbeitskollegen vom Tisch gegenüber, eure Nachbarn oder diverse Plus 1 einzuladen. Weil erstens: Ihr seid niemandem etwas schuldig. Zweitens: Je grösser die Runde, umso stressiger sind Vorbereitung, Umsetzung und die nachträgliche Beseitigung des Chaos. Gern geschehen.

Never Change A Winning Team

Ihr habt also eingeladen. Ob zu einem Pre-Christmas-Dinner oder zum tatsächlichen Festschmaus am 24. – Hut ab. Klar wollt ihr nun, dass der Abend ganz besonders schön und unvergesslich wird. Statt deshalb aber auf ein Menü mit Schwierigkeitsgrad 3000 zu setzen, das ihr womöglich so noch nie zuvor gekocht habt, raten wir, lieber auf Altbewährtes zu setzen. Welches Gericht beherrscht ihr aus dem Effeff, sodass es mit 100 - prozentiger Wahrscheinlichkeit gelingt , ohne euch in der Vorbereitung völlig zu absorbieren? Garantiert haben eure Gäste nämlich lieber eine entspannte Version von euch, die sie während des Dinners auch tatsächlich zu Gesicht bekommen, als einen abgekämpften Küchen-Wichtel, der am Ende des Abends erschöpft über seinem Teller hängt.

Ein Trick, um das Stresslevel noch mehr zu senken: Arbeitsteilung. Ihr zaubert den Hauptgang, ok. Aber bittet doch einen anderen Gast eine leckere Vorspeise mitzubringen. Wieder ein anderer ist für das Dessert, den süssen Abschluss des Abends , zuständig. Auch das Mitbringen von Wein oder Prickelndem kann ohne schlechtes Gewissen einem oder einer Auserwählten von der Gästeliste aufgetragen werden. Teamwork makes the Dream Work.

Kein Geschenke-Terror

Man kennt es ja: Obwohl Weihnachten jedes Jahr auf das exakt gleiche Datum fällt (FYI: Es ist der 24. Dezember), arten die Vorbereitungen am Ende in acht von zehn Fällen in unerträgliche n Stress aus. Hektisches Geschenke-Shoppen auf den allerletzten Drücker? Been there, done that. Zu einer besinnlichen Stimmung trägt das nun wirklich nicht bei. Darum: Lasst es bleiben! W ir sind inzwischen alle erwachsen. Einige Kandidaten empfinden erzwungene materielle Geschenke daher sicher als genauso überflüssig wie ihr.

Für die richtig harten Knacknüsse, die ohne Bescherung nicht leben können, tut es ein mit Liebe gebastelter Gutschein (Pssst, unsere besten nachhaltigen Geschenkideen findet ihr hier). Auch selbst gebackene Guet s li, die eigens kreierte Gewürzmischung für einen k östlichen Glühwein oder das schon gelesene Lieblingsbuch mit persönlichen Notizen sind sehr aufmerksame, vollwertige Geschenke. Just saying.